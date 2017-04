பொது வேலை நிறுத்தத்தை அமைதியாக நடத்திட வேண்டும்: ஸ்டாலின் வேண்டுகோள்

யார் தூண்டுதலுக்கும் இடம் கொடுத்து விடாமல், அமைதி வழியில் அனைத்து கட்சியினரையும் ஒருங்கிணைத்து முழு அடைப்பு அறப்போராட்டத்தை நடத்திட ஸ்டாலின் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

General strike should be conducted silently, says dmk working president m.k.stalin