நீட் தேர்வு.. தலைக்கு மேல் வெள்ளம் போகாமல் இருக்க தமிழக அரசு செயல்பட வேல்முருகன் வலியுறுத்தல்!

நீட் தேர்வு விஷயத்தில் தலைக்கு மேல் வெள்ள போகாமல் இருக்க தமிழக அரசு உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று வேல்முருகன் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

English summary

TVK leader Velmurugan has demanded TN Government to give pressure over NEET exam exemption.