வீடு வீடாக.. வீட்டு உபயோக சாமான் தருதாமே அந்த குரூப்.. அசிங்கப்படுகிறது ஆர்.கே.நகர்!

பிரிட்ஜ் வேண்டுமா அல்லது வாஷிங் மெஷின் வேண்டுமா. ஏதாவது ஒன்றை வாங்கிக் கொண்டு எங்களுக்கு ஓட்டுப் போடுங்க என்று ஒரு குரூப் ஆர்.கே.நகரில் பிரசாரம் செய்து வருகிறதாம்.

English summary

RK nagar byelection helds on April 12. The members of one particular party has engaged in issuing home appliances to the voter instead of money.