ஊழல் கறை படித்துள்ள தமிழக நிர்வாகம்.. என்ன செய்ய வேண்டும் கிரிஜா வைத்தியநாதன்?

புதிய தலைமைச் செயலாளர் கிரிஜா வைத்தியநாதன் சிறப்பாக செயல்பட்டு ஊழல் கறை படிந்த தமிழக நிர்வாகத்தை சுத்தப்படுத்த வேண்டும் என்பது மக்கள் கோரிக்கையாக உள்ளது.

English summary

Girija Vaidyanathan has to do lot of re construction works in the Tamilnadu administrations.