பூங்கொத்து, பழக்கூடை பரிசுகள் வேண்டாம்.. அதிகாரிகளிடம் ஸ்ட்ரிக்ட்டாக சொன்ன கிரிஜா வைத்தியநாதன்

பரிசு பொருட்களை தவிர்க்குமாறு தன்னை சந்திக்க வரும் அதிகாரிகளுக்கு தமிழக புதிய தலைமைச் செயலாளர் கிரிஜா வைத்தியநாதன் உத்தரவிட்டுள்ளார்.

English summary

New TN Chief secretary Girija Vaidyanathan is avoiding fruit gifts from her co-workers.