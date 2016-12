புதிய தலைமைச் செயலாளர் கிரிஜா வைத்தியநாதன் பதவி ஏற்பு எப்போது?

புதிய தலைமைச் செயலாளராக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள கிரிஜா வைத்தியநாதன் இன்று பிற்பகல் பதவி ஏற்பார் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

Senior IAS officer Girija Vaidyanathan will take charge as the Tamil Nadu Chief Secretary afternoon, source said.