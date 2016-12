புதிய தலைமை செயலாளராக பொறுப்பேற்றார் கிரிஜா வைத்தியநாதன்

தமிழகத்தின் புதிய தலைமை செயலாளராக கிரிஜா வைத்தியநாதன் இன்று பொறுப்பேற்றுக் கொண்டார்.

English summary

Girija Vaidyanathan today take charge chief secretary of Tamil Nadu. The government has appointed Girija Vaidyanathan as the state's chief secretary, replacing P Rama Mohana Rao, a day after the Income Tax department raided his residence, office and other properties.