அப்பா என்கிட்ட தவறா நடந்துக்கல- அப்படி சொல்லச் சொன்னதால சொன்னேன்...ஆட்சியரிடம் கெஞ்சும் சிறுமி!

சேலம் வாழப்படியைச் சேர்ந்த சிறுமி ஒருவர், தன்னிடம் முறை தவறி நடந்துகொண்டார் என கூறியதால் அவரது அப்பா சிறைக்குச் சென்றார். இப்போது அப்பா அப்படி நடந்துகொள்ளவில்லை என ஆட்சியரிடம் மனு கொடுத்துள்ளார்.

English summary

In salem a girl gave sexual atrocity case on her father and uncle and now refused that complaint and seeking release of her father. For that she submitted a request to district collector.