"கேப்டன்" வழியில் அவரது மனைவியும்.. விஜயகாந்த் பற்றிக் கேட்டால் கன்னத்தில் அறையச் சொல்கிறார்!

தேமுதிக தலைவர் விஜயகாந்த் உடல்நிலை பற்றி யாராவது கேட்டால் கன்னத்தில் ஒரு அறை விடுங்கள் என்று பிரேமலதா தொண்டரிகளிடம் தெரிவித்துள்ளார்.

Story first published: Tuesday, May 2, 2017, 9:00 [IST]

English summary

DMDK women's wing leader Premalatha has asked her party cadres to give a slap if anybody asked about the health of party president Vijayakanth in her May day speech in Darapuram.