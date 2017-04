தேர்தல் ஆணையத்தை விலைக்கு வாங்குவது ஜனநாயகத்துக்கு வேட்டு வைக்கும் செயல் - முத்தரசன் தாக்கு

தேர்தல் ஆணையத்தை விலைக்கு வாங்குவது ஜனநாயகத்தக்கு வேட்டு வைக்கும் செயல் என இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயலாளர் முத்தரசன் தெரிவித்துள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

CPI state secretary Mutharasan says that giving bribe to the election commission is keeping bomp for the Democracy. Congress spokes person Goppanna said TTV Dinakaran activity is shameless one.