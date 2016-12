ஜி.கே.வாசனுக்கு நாளை பிறந்த நாள்... த.மா.கா சார்பில் ரத்த தான முகாம்

தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் தலைவ்ர ஜி.கே.வாசனின் 52வது பிறந்த நாள் நாளை கொண்டாடப்படுகிறது. இதையொட்டி ரத்த தான முகாம் நடத்த அக்கட்சியினர் ஏற்பாடு செய்துள்ளனர்.

English summary

Tamil maanila Congress leader GK.Vasan celebrates his 52nd birthday tomorrow. for this the party's student sector organizing blood donation camp tomorrow in the Party office Teynanpet, chennai.