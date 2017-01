ஜல்லிக்கட்டுக்குத் தொடர் தடை.. உள்நோக்கம் உள்ளதா என சந்தேகம் வருகிறது- ஜி.கே.வாசன்

ஜல்லிக்கட்டுக்குத் தடை தொடர்வதில் உள்நோேக்கம் உள்ளதா என்றசந்தேகம் வந்துள்ளதாக தமாகா தலைவர் ஜி.கே.வாசன் கூறியுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

TMC leader GK Vasan has rasied doubt over the ban on Jallikkattu despite the continious demands from Tamil Nadu.