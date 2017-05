வாங்க வாசன் வாங்க... ராஜ்யசபா சீட்டு, மினிஸ்டர் போஸ்ட்டு.. எல்லாம் தர்றோம்.. பாஜகவின் ரெட்கார்பெட்

தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் தலைவர் ஜிகே வாசனை பாஜகவில் சேர்க்கும் முயற்சிகள் மும்முரமாகியுள்ளன.

English summary

Sources said that GK Vasan will join BJP party very soon.