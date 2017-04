நாளை வேலை நிறுத்துப் போராட்டத்தில் தமாகா பங்கேற்காது... ஜி.கே.வாசன் திட்டவட்டம்!

விவசாயிகளின் கோரிக்கைகளை நிறைவேற்ற வலியுறுத்தி நாளை தமிழகம் முழுவதும் நடைபெறவுள்ள வேலை நிறுத்தப் போராட்டத்தில் தமாகா பங்கேற்காது என்று ஜி.கே. வாசன் தெரிவித்தார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

GK Vasan says his party would not participate in tomorrow's strike arranged by DMK.