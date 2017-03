ஜெயலலிதாவின் பிடிவாதம்.. சின்னத்தால் சின்னாபின்னமாகிப் போன அதிமுக.. நாகரீகமாக விமர்சித்த வாசன்

இரட்டை இலைச்சின்னத்தில் போட்டியிட கட்டாயப்படுத்திய அதிமுக தற்போது சின்னத்திற்காக சின்னாபின்னமாகியுள்ளது என தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் தலைவர் ஜி.கே.வாசன் தெரிவித்துள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

GK.Vasan talking about the double leaf symbol is freezed by the election commission. He said that due to the symbol issue the ADMK Party has splitednoe.