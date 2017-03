டிடிவி.தினகரன் தேர்தலில் போட்டியிட தடைக்கோரிய வழக்கு: தேர்தல் ஆணையத்தை அணுக ஹைகோர்ட் அறிவுறுத்தல்

டிடிவி.தினகரன் தேர்தலில் போட்டியிட தடைக்கோரிய வழக்கில் தேர்தல் ஆணையத்தையும் மத்திய அரசையும் அணுக சென்னை உயர்நீதிமன்றம் அறிவுறுத்தியுள்ளது.

English summary

Chennai high court advise to go for Election commission on the case against TTV.Dinakaran's contest in the RK.Nagar by election.