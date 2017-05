ராஜீவ் கொலை: ஜெயின் கமிஷன் விசாரிக்க உத்தரவிட்டும்.. கடைசி வரை விசாரிக்கப்படாத சந்திராசாமி!

ராஜீவ் கொலை வழக்கில் ஜெயின் கமிஷன் சந்திராசாமி மீது குற்றஞ்சாட்டி அவரை விசாரிக்க வேண்டும் என்று அறிக்கை அளித்திருந்தது.

English summary

Jain Comission accuses godman Chandrasamy was linked in Rajiv assasination case and ordered to investigate him about the terror links