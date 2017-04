கோகுலம் சிட் பண்ட் நிறுவனத்தின் 80 இடங்களில் வருமானவரித்துறை சோதனை! - வீடியோ

கோகுலம் சிட் பண்ட் நிறுவனத்தின் 80 அலுவலகங்களில் வருமான வரித்துறையினர் சோதனையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

English summary

Gokulam Chit fund been raided by IT Officers. In Chennai, Kovai and in Pudhucherry raid is going on vigorously.