ஜெ.வின் கொடநாடு காவலாளி கொலையில் திருப்பம் - பதுக்கப்பட்ட சொத்து ஆவணங்கள், தங்கக் கட்டிகள் கொள்ளை?

ஜெயலலிதாவின் கொடநாடு பங்களாவில் காவலாளி கொலை செய்யப்பட்ட விவகாரத்தில் திடீர் திருப்பம் ஏற்பட்டுள்ளது. பங்களாவில் ஆவணங்கள், தங்கக் கட்டிகள் கொள்ளைபோனதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

English summary

A security guard was found dead at the estate of former chief minister J Jayalalithaa. A mob of about ten people who stormed through gate no 10,told police officials, Police suspect the attack was part of a theft attempt.