ஒரு சவரன் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை ரூ. 22,000.. மேலும் குறைய வாய்ப்பு

ஒரு கிராம் தங்கத்தின் விலை 2,744 ரூபாயாக உள்ளது. ஒரு சவரன் 22 ஆயிரம் ரூபாய்க்கு விற்பனை ஆகிறது.

English summary

22 karat gold price will be down in next week onwards says experts.