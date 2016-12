அரசியல்வாதி போல பேசி நடிக்கிறார் ராமமோகன ராவ்.. கோபண்ணா கருத்து

ராம மோகன் ராவ் கபட நாடகமாடுகிறார், அவர் அரசியல்வாதி போல பேசி முதல்வரை அச்சுறுத்துகிறார் என்று காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவர் கோபண்ணா கூறியுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Tuesday, December 27, 2016, 18:16 [IST]

English summary

Congress leader Gopanna has blasted Ramamohana Rao for his interview to the press on the IT raids.