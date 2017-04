பட்டப்பகலில் டூவிலரிலிருந்து லட்சம் ரூபாயைக் கொள்ளையடித்த திருடர்கள்- வீடியோ!

பட்டப்பகலில் சாலையோரத்தில் நிறுத்தப்பட்டிருந்த இருசக்கர வாகனத்தில் இருந்த லட்சம் ரூபாயை கொள்ளையர்கள் தைரியமாகத் திருடிச் செல்லும் காட்சி சிசிடி கேமிராவில் பதிவாகியுள்ளது அதிர்ச்சியை அளிக்கிறது.

Story first published: Sunday, April 9, 2017, 12:30 [IST]

English summary

In Gopichettipalayam Nambiyur a person opened two wheeler's box lock esaily and took money and escaped in another twowheeler. These scenes recorded in nearby cctv camera.