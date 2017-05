அரசு டாக்டராக இருந்து அரசியல்வாதியான அமைச்சர் சரோஜா... லஞ்சம் கேட்டு மாட்டிய பின்னணி

அரசு டாக்டராக இருந்து அமைச்சரான டாக்டர் சரோஜா இப்போது அரசு அதிகாரியிடம் ரூ.30 லட்சம் லட்சம் லஞ்ச கேட்டதாக பரபரப்பு புகாரில் சிக்கியுள்ளார்.

English summary

Here is the biodata for Minister Saroja, Dr. Saroja was working in Government doctor,She was first elected in MLA 1991 ADMK govermnet in Sangagiri constituency.