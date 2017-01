ஜல்லிக்கட்டு ஆதரவு போராட்டத்தில் குதித்த தமிழக அரசு ஊழியர்கள்.. நாளை மாநிலம் தழுவிய ஆர்ப்பாட்டம்

தமிழகம் முழுவதும் ஜல்லிக்கட்டுக்கு ஆதரவான போராட்டம் தீவிரமடைந்துள்ளது. நாளை மாநிலம் முழுவதும் போராட்டம் நடத்தப்படும் என தமிழக அரசு ஊழியர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

English summary

Government employees also going to protest tomorrow for supporting Jallikattu. In each districts protest will be conduct tomorrow, government employees announced.