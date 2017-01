தீவிரமடையும் போராட்டம்.. சென்னையில் உள்ள தனியார் மற்றும் அரசு கல்லூரிகளுக்கு நாளை முதல் விடுமுறை

ஜல்லிக்கட்டு போராட்டம் எதிரொலியாக சென்னையில் உள்ள 31 அரசு மற்றும் தனியார் கல்லூரிகளுக்கு நாளை முதல் விடுமுறை அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

government and private collages Are Holiday For Tomorrow due to jallikattu protest