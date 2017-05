ஜெ. கால்களை வெட்டி பாதாள அறையை திறந்தாரா சசிகலா? - என்ன சொல்கிறார் பொன்னையன்!

போயஸ் கார்டன் வீட்டில் இருந்த பாதாள அறையை திறக்க ஜெயலலிதாவின் கால்கள் வெட்டி எடுக்கப்பட்டதாக தகவல்கள் பரவி வருவதாக பொன்னையன் கூறியுள்ளார்.

English summary

C Ponnaiyan, who spoke before Panneerselvam, raised questions over the government’s silence on the mysterious deaths in connection with the Kodanad case.