அனைத்து அரசுப்பள்ளிகளுக்கும் நவீன கழிப்பறை... செங்கோட்டையன் உறுதி - வீடியோ

தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து அரசுப் பள்ளிகளிலும் நவீன கழிப்பறைகளைக் கட்டித் தர உத்தரவிட்டுள்ளேன் என பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் செங்கோட்டையன் கூறியுள்ளார்.

English summary

Tamil nadu school education minister told that he will do toilet facility in all government schools and the government schools will be upgraded equal to matric schools.