விவசாயிகளின் தற்கொலையை தடுக்காத அரசை கலைக்க வேண்டும்.. உண்ணாவிரதத்தில் அமீர் ஆவேசம்

விவசாயிகளின் மரணத்தைத் தடுக்க வேண்டும் என்று கோரி சென்னை சேப்பாக்கத்தில் உண்ணாவிரதப் போராட்டம் நடைபெற்றது. இதில் கலந்து கொண்ட இயக்குநர் அமீர், விவசாயிகளின் தற்கொலையை தடுக்காத அரசை கலைக்க வேண்டும் என்ற

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Sunday, January 8, 2017, 15:16 [IST]

English summary

Government should be dissolved says director Ameer Government should be dissolved said director Ameer in hunger strike for preventing farmer death due to drought today.