கூடங்குளத்தில் 3வது 4வது அணு உலை நிறுவுவதை மத்திய அரசு உடனடியாக கைவிட வேண்டும்: திருமாவளவன்

கூடங்குளத்தில் 3வது 4வது அணு உலை நிறுவுவதை மத்திய அரசு உடனடியாக கைவிட வேண்டும் என விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சித் தலைவர் திருமாவளவன் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

English summary

VCK leader Thirumavalavan, participated in a rally against the nuclear reactor at Nellai. He insisted that the central government should immediately drop the 3rd 4th nuclear power plant in Koodankulam.