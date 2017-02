நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு அமளி.. சட்டசபை செயலாளரிடம் அறிக்கை கேட்கும் ஆளுநர் !

சட்டப்பேரவையில் நேற்று நடந்த அமளி குறித்து சட்டசபை செயலாளரிடம் பொறுப்பு ஆளுநர் வித்யாசாகர் ராவ் அறிக்கை கோரியுள்ளார்.

Story first published: Sunday, February 19, 2017, 21:17 [IST]

English summary

Governor Vidyasagar Rao asked a report regarding the incidents happens in the assembly