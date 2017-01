புதுச்சேரியில் முதல்வர்- ஆளுநர் இடையே மோதல் வலுக்கிறது.. நாராயணசாமி உத்தரவை ரத்து செய்த கிரண் பேடி

அதிகாரிகள் சமூக வலைதளங்கள் மூலம் தகவல் தெரிவிப்பதை தடைசெய்து முதல்வர் நாராயணசாமி உத்தரவிட்டிருந்தார். முதல்வரின் இந்த உத்தரவை ஆளுநர் கிரண் பேடி அதிரடியாக ரத்து செய்துள்ளார். இதன்

English summary

Chief Minister of Puducherry Narayanaswamy ordered on Monday that officers who are in Social networking sites they should leave it. But The Governor Kiran Bedi has canceled the chief minister's order. conflict between Chief Minister Narayanasamy and the Governor Kiran Bedi is increasing day by day.