தமிழர் திருநாள் தை பொங்கல்... ஆளுநர், அரசியல் தலைவர்கள் வாழ்த்து!

தமிழகம் முழுவதும் பொங்கல் பண்டிகை நாளை கொண்டாடப்படவுள்ளது. இதனை முன்னிட்டு ஆளுநர் வித்யாசாகர் ராவ் உட்பட அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் பலர் தமிழக மக்களுக்கு வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளனர்.

English summary

Pongal festival is going to celebrate tomorrow across Tamilnadu. For this festival including governor, many of politicians greetings for Tamils.