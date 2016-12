இயேசு போல தியாகம், எளிமையை கடைபிடிப்போம்- ஆளுநர், ஓபிஎஸ், கருணாநிதி கிறிஸ்துமஸ் வாழ்த்து

இயேசு பிரான் போதித்த தியாகம், இரக்கம், பொறுமை, எளிமை, ஈகை போன்ற உயரிய வாழ்க்கை நெறிகளை மக்கள் பின்பற்றி வாழ்ந்தால் வாழ்வு மேன்மை பெறும் என்று முதல்வர் ஓ.பன்னீர் செல்வம் கிறிஸ்துமஸ் வாழ்த்து கூறியுள்ளா

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Tamil Nadu Governor Vidyasagar Rao, Chief Minister O Panneerselvam and DMK president Karunanidhi have greeted the people on Christmas.