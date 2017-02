எடப்பாடி பழனிச்சாமி தலைமையில் இடம் பெறும் அமைச்சரவை பட்டியல் வெளியாகியுள்ளது. திண்டுக்கல் சீனிவாசன் வனத்துறை அமைச்சராக பொறுப்பேற்க உள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Edappadi Palanisamy led ADMK govt will have 31 ministers. The new cabinet list has been released by the Raj Bhavan .