அப்பல்லோவில் ஜெயலலிதாவை ஆளுநர் பார்த்தாரா இல்லையா.. குழப்பிய டாக்டர்கள்

அப்பல்லோ மருத்துவனைக்கு சென்ற ஆளுநர் வித்யாசாகர் ராவ் ஜெயலலிதாவை சந்தித்தார் என்று அப்பல்லோ மருத்துவர் விளக்கம் அளித்தார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Governor saw Jayalalithaa, when she was in Apollo hospital said Apollo doctors.