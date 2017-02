ஜனாதிபதி, பிரதமர், உள்துறை அமைச்சருக்கு அறிக்கை அனுப்பினார் ஆளுநர்.. அதிமுக அரசு டிஸ்மிஸ் ஆகுமா?

தமிழக அரசியல் நிலவரம் குறித்து ஜனாதிபதி, பிரதமர், உள்துறை அமைச்சருக்கு தமிழக பொறுப்பு ஆளுநர் அறிக்கை அனுப்பியுள்ளார்.

Story first published: Thursday, February 9, 2017, 21:06 [IST]

English summary

Tamil Nadu incharge Governor Vidyasagara Rao has sent a report to President, PMO and Home ministery on the TN political situation.