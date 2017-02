மிக மோசமாகிவிட்டது தமிழகம்.. ஆளுநர் விரைவில் முடிவெடுக்க ஸ்டாலின் கோரிக்கை

தமிழகம் கடந்த ஒரு வாரமாக மிக மோசமான நிலையில் இருப்பதால் ஆளுநர் விரைவில் இதுபற்றி முடிவெடுக்க வேண்டும் என்று மு.க. ஸ்டாலின் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Governor Vidyasagar Rao should take appropriate action about TN’s uncertainty demanded M. K. Stalin.