பரபரப்பான அரசியல் சூழலில் நாளை ஆளுநர் தமிழகம் வருகை?

தமிழக பொறுப்பு ஆளுநர் வித்யாசாகர் ராவ் நாளை சென்னை வர உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Tamilnadu Governor Vidyasagar Rao, will arrive Chennai on Tuesday, says sources.