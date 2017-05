தொழிலாளர்கள் தயார் என்றால் அரசும் பேச்சுவார்த்தைக்கு தயார்... அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர்

பேச்சுவார்த்தை நடத்த போக்குவரத்து தொழிலாளர்கள் தயாராக உள்ளனர் என்றால் தமிழக அரசும் தயாராக உள்ளது என்று போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் தெரிவித்தார்.

English summary

TN Government is ready to conduct talks with transport workers, says Minister M.R. Vijayabaskar.