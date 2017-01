வலுக்கிறது ஜல்லிக்கட்டு போராட்டங்கள்.. திண்டுக்கல் அரசுப் பள்ளிகளுக்கு நாளை விடுமுறை அறிவிப்பு!

திண்டுக்கல் மாவட்ட அரசுப் பள்ளிகளுக்கு நாளை விடுமுறை விடப்படுவதாக மாவட்ட கலெக்டர் வினய் அறிவித்துள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Govt schools are asked to shut tomorrow in Dindigul by the collector Vinay. Already private schools have declared holiday tomorrow.