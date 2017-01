கேரளா போய்த் திரும்பிய 2 பெண்கள் பறவை காய்ச்சலால் பலி.. தடுப்பு நடவடிக்கை இல்லை என புகார்

கேரள மாநிலத்ததுகு சுற்றுலா சென்று வந்த தமிழகத்தைச் சேர்ந்த 2 பேர் பறவைக்காய்ச்சலால் பாதிப்பட்டு உயிரிழந்தனர். இரு மாநில எல்லையில் நோய் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் இல்லாததே இதற்கு காரண என குற்றச்சாட்டு எழுந்த

English summary

Two people died in Tamil nadu due to bird flu who had gone to Kerala for tour. The people who are all belongs to border of Nellai they are urging Tamilnadu government to take action to stop the flu.