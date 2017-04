உரிமையை கொடுக்காவிட்டால் இந்தியாவில் இருந்து சட்டரீதியாக பிரிவோம் - கொந்தளித்த கவுதமன்

எங்களின் உரிமையை கொடுங்க... இல்லாட்டி நாங்க சட்டரீதியாக இந்தியாவில் இருந்து பிரிய ரெடி என்று இயக்குநர் கவுதமன் கூறியுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Thursday, April 13, 2017, 11:41 [IST]

English summary

Director Gowthaman has warned of separation if the centre does not heed their demands.