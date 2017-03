வாடகைக்கு வீடு கேட்பது போல் நடித்து நகை பறிக்க முயற்சி.. பட்டதாரி வாலிபர், பெண் இன்ஜினியர் கைது

நூதன முறையில் திருட்டில் ஈடுபட முயன்ற பட்டதாரி வாலிபரும், பெண் இன்ஜினியரும் கைது செய்யப்பட்டனர்.

English summary

graduate young men and female tried to snatch jewelry, both are arrested in hosur