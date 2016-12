கிரானைட் முறைகேடு- மேலூர் நீதிமன்றத்தில் 3633 பக்க குற்றப்பத்திரிக்கை தாக்கல்!

கிரானைட் முறைகேட்டில் அரசுக்கு 1,365 கோடி ரூபாய் இழப்பு ஏற்படுத்திய புகாரில் பிஆர்பி, மதுரா நிறுவனங்கள் உள்ளிட்ட நிறுவனங்கள் மீது மேலூர் நீதிமன்றத்தில் 3,633 பக்க குற்றப்பத்திரிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட

English summary

3633 Pages Charge Sheets filed against PRP, Madura, Rajasekaran Granite companies before the judicial Magistrate court at Melur in Madurai district. In that charge sheets they have mention that because of this companies Rs1365 crores lose for the government.