சகாயம் அறிக்கையை என்ன பண்ணப் போறீங்க.. மத்திய, மாநில அரசுகளுக்கு ஹைகோர்ட் கேள்வி!

கிரானைட் முறைகேடு குறித்து ஐஏஎஸ் அதிகாரி தாக்கல் செய்த அறிக்கை மீது மத்திய, மாநில அரசுகள் என்ன நடவடிக்கை எடுக்கப்போகிறது என்பது பற்றி ஒருங்கிணைந்த அறிக்கை தாக்கல் செய்ய ஹைகோர்ட் உத்தரவிட்டுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

The Madras High court bench central and state government to file a comprehensive report within 6 weeks in respect of the recommendations made by Sagayam.