இயக்குநர் கவுதமன் தலைமையில் கிண்டியில் பூட்டுப் போராட்டம் - ஸ்தம்பித்த போக்குவரத்து: வீடியோ

சென்னை கிண்டி மேம்பாலத்தை பூட்டு பூட்டி இயக்குநர் வ.கவுதமன் மற்றும் இளைஞர்கள் விவசாயிகளுக்கு ஆதரவாக போராடினர். இதனால் அங்கு கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் உண்டானது.

English summary

In Guindy kaththipara, director Va. Gouthaman and youngster protested. They blocked entire kathipara flyover by locking it with chain.