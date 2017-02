அரசு மெத்தனம்.. ஸ்ரீவைகுண்டம் அணையை பசுமை தீர்ப்பாய நீதிபதிகளே நேரடியாக ஆய்வு செய்ய அதிரடி முடிவு

ஸ்ரீவைகுண்டம் அணையை பசுமை தீர்ப்பாய நீதிபதிகளே ஆய்வு செய்ய முடிவு செய்துள்ளனர்.

English summary

Green Tribunal judges have decided to review the srivaikundam Dam. The State government didnt accept the Green Tribunal's order, so the judges took the decision to review the dam.