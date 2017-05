தமிழகத்தில் யார் வேண்டுமானாலும் அரசியல் செய்யலாம்.. இயக்குனர் பாரதிராஜா

தமிழன் வேறு எங்கும் சென்று அரசியல் செய்ய முடியாது. ஆனால் யார் வேண்டுமானாலும் தமிழகத்தில் வந்து அரசியல் செய்யலாம் என்று இயக்குனர் பாரதிராஜா கூறினார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

GST bill is trying to slowly destroy to Tamil cinema, says bharathiraja.