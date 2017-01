காவல்துறை சார்பில் மாணவ, மாணவிகளுக்கு கல்வி வழிகாட்டுதல் நிகழ்ச்சி

நெல்லை அருகே காவல் துறை சார்பில் பொதுத்தேர்வு எழுதும் மாணவர்களுக்கு வழிகாட்டுதல் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.

English summary

Comprehensive Guidance and Counseling meeting for school students conducted by nellai district police