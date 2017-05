குண்டர் சட்டம் வேண்டும்... என்கவுன்டர் வேண்டும்... அடம்பிடிக்கும் புதுவை பாஜக - வீடியோ

புதுவையில் ரவுடிகளைக் கட்டுப்படுத்த குண்டர் சட்டம் வேண்டும், என்கவுன்டர் வேண்டும் என புதுவை பாஜக தலைவர் சுவமிநாதன் கூறியுள்ளார்.

English summary

Puducherry BJP leader Swamynathan told that Gundas act and encounter should be brought to control criminal activities. Otherwise Bjp will conduct condemn protest.